Son Dakika: Vitor Pereira kenarda Obradovic gibi

Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe’de görev yaptığı 2015-16 sezonunda defalarca Obradovic’e hayranlığını ifade eden Vitor Pereira’nın tıpkı Sırp koç gibi sahada gördüğü hataları kulübeye anlatması dikkat çekti. G.Fürth maçında sahada gördüğü defansif hataları tıpkı Obradovic gibi kızgın bir ifade ve el kol hareketleriyle kulübedeki futbolculara anlatması akıllara Portekizli hocanın efsane koça duyduğu hayranlığı getirdi. Pereira ilk döneminde sık sık basket maçlarını izlerken Obradovic’i “Disiplininize ve oyuncular üstündeki etkinize hayranım” diyerek övmüştü.

2. yarıda durmanın nedeni...

Fenerbahçe’nin son 2 hazırlık maçının 2. yarısında adeta el frenini çekip taraftarları endişelendirmesi de Samandıra’da masaya yatırıldı. Zwolle ve Greuther Fürth karşısında öne geçmesine karşın kalesini gole kapatamayan sarı lacivertlilerde bu durumun 56 ve 60. dakikalardaki

kalabalık oyuncu değişikliği ve yeni giren isimlerin maça adapte olana kadar yaptıkları bireysel hatalardan kaynaklandığı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu maçların hazırlık olduğuna dikkat çekilirken, lig ve Avrupa’da böyle denemeler olmayacağı için taraftarların içinin rahat olunması istendi.

Dinamo Kiev kader maçı

TFF statüsü gereği kadrosunu 28 kişiye indirmesi gereken Fenerbahçe’de çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak Dinamo Kiev mücadelesi sıradan bir hazırlık maçından çok daha büyük bir öneme sahip. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira bu maçtan sonra yönetime bir rapor sunup kalmasını ve gönderilmesini isteyeceği futbolcularla transfer istediği mevkileri bir rapor halinde yönetime sunacak. Bu rapor neticesinden sonra kadro netleşecek yollanacak isimler belirlenecek ve transfer süreci hızlanacak.