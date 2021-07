Son Dakika: Vitor Pereira Fenerbahçe'de unutulmaz anlar yaşadı! Merih Demiral'ı oynatmak istedi ama...

Spor servisi / Süleyman ARAT - Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bir ay süren arayışlar sonucunda Fenerbahçe’nin başına getirilen Vitor Pereira, camianın bir bölümü tarafından tereddütle karşılanmış olsa da, kulüpteki ilk döneminde oynattığı futbolu hatırlatan bir kesim ‘doğru tercih’ yorumunu yapıyor.

FENERBAHÇE’Yi iKiNCi YAPMIŞTI

Pereira, 2015-16 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe’yi, 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde ikinci yaparken, saha dışında sergilediği tavırlarla büyük iz bırakmıştı. Özellikle Robin van Persie ile yaşadığı gerginlikle dünya medyasına da haber olan Pereira’nın sarı lacivertli takımda yaşadığı unutulmaz olayları şöyle özetlemek mümkün:

1- ‘YARDIMCILARIN ZATEN BANA ANLATTI’

20 Eylül 2015’te Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Bursaspor’u 3-2 yendiği maçta yedek bırakılmasına sinirlenen Robin van Persie, 77. dakikada kendisini oyuna alırken bir şeyler anlatmak isteyen Vitor Pereira’yı, eliyle kulübe işaret edip, “Yardımcıların zaten bana anlattı” diye tersledi.

2- ELi HAVADA KALDI

Vitor Pereira bu karşılaşmadan bir hafta sonra, 27 Eylül 2015 tarihinde Beşiktaş’a 3-2’lik skorla yenildikleri maçtan önce kulübedeki oyuncularla ‘çak’ yaparken, yedek bırakılmasını protesto eden Robin van Persie kendisine elini uzatmamış ve Pereira’nın eli havada kalmıştı.

3- CANER KADRO DIŞI KALMIŞTI

Pereira’nın Van Persie’nin dışında sorun yaşadığı bir başka futbolcu da Caner Erkin olmuştu. Galatasaray maçında ilk 11’de olmadığını görünce sinirlenen Caner, Pereira’ya el kol hareketleriyle isyan etmiş sonuçta kadro dışı kalmıştı.

4- ŞENOL ÇORLU’YA UNUTULMAZ BiR JEST YAPTI

F.Bahçe, Antalyaspor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkarken, Vitor Pereira o dönem altyapının başında olan Şenol Çorlu’ya “Bu senin takımın, senin yönetmen daha doğru olur” diyerek kenara çekilmiş ve karşılaşma boyunca oyuna hiç müdahale etmeyip sadece kahvesini içmişti.

5- KAHVESiZ MAÇA ÇIKMAZ!

Vitor Pereira’yı diğer teknik direktörlerden farklı kılan özelliklerinden biri kahve tutkunu olmasıydı. Her maçta yedek kulübesinde mutlaka kahve bulundurur ve oyun devam ederken aklına geldiği her an kahvesinden bir yudum alırdı.

6- PEREiRA’NIN UĞURU OLDU

30 Ağustos 2015’te Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında Nani’nin attığı golle 2-1 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası sevinçten adeta çılgına dönen Pereira, sahada top toplayıcı olarak görev yapan U14 takımı oyuncusu Bartu Yetkin’e sarılmıştı. Gol sevincini Bartu ile paylaşmak daha sonra Portekizli teknik adamın uğuru haline gelmiş ve bunu her maçta yapmıştı.

7- MAÇLARI TARAFTAR GiBi YAŞARDI

Maçları her zaman kenardan büyük heyecanla izleyen Vitor Pereira, zaman zaman kendisini oyuna kaptırıp ilginç hareketler yapardı. Portekizli teknik adam kulübede iken bazen kafa topuna çıkar gibi yapar, bazen de vole vuruyormuş gibi hareket ederdi. Takımın aldığı sonuçlara en az bir taraftar kadar sevinir veya üzülürdü.

8- AYRIM YAPMAZ FORMAYI HAK EDENE VERiR

F.Bahçe’yi çalıştırdığı dönemde kadroda kendi getirdiği kaleci Fabiano olmasına rağmen kaleyi tereddütsüz her maçta Volkan Demirel’e teslim ederek, forma adaletine ne kadar önem verdiğini göstermişti.

9- MERiH DEMiRAL’I OYNATMAK iSTEDi AMA...

O sezon altyapıda bulunan Merih Demiral’ı çok beğenen Pereira’nın bu oyuncuyu oynatmak istediği ancak dönemin yönetiminden gelen “Milyon Euro’lar verip Bruno Alves’i aldık, macera aramasın, Alves’i oynatsın” mesajı üzerine vazgeçtiği iddia edildi.