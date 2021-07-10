Son Dakika: Vitor Pereira, Fenerbahçe'de eskisinden daha güçlü! Tam yetki sonrası Caner Erkin ve Ozan Tufan...

Spor servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’deki ilk döneminde özellikle Robin van Persie ile yaşadığı sorun nedeniyle güçsüzleştirilerek başarısızlığa sürüklenen teknik direktör Vitor Pereira, geniş yetkilerle geldiği ikinci döneminde kimsenin gözünün yaşına bakmadan hedefine yürümekte kararlı gözüküyor.

VAN PERSiE ELiNi SIKMAMIŞTI

Yedek bırakıldığı için kendisinin elini sıkmayan, oyuna alırken taktik verme girişimini el kol hareketleriyle reddeden Van Persie karşısında hem taraftar hem yönetimin isteğiyle geri adım attırılan Pereira, o dönem Caner Erkin ve Nani’den de benzer tavırlar görmüş ve bu tatsızlıklar sahaya da yansıyıp şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmıştı. Topuk Yaylası’nda gözlemlediğimiz Pereira’nın şimdiki ile ilk dönemi arasındaki farkları şöyle özetlemek mümkün:

PEREiRA DA DEĞiŞTi, TAKIM DA... KiMSEYE TOLERANS YOK

1- Yönetim tarafından tam yetkiyle göreve getirildiği için hiçbir futbolcuya karşı en ufak toleransı ve affı olmayacağı gözüküyor.

YARDIMCILARI DA ÇOK DiSiPLiNLi

2- Sadece kendisi değil, beraberinde getirdiği 5 kişilik ekibi de tavizsiz. Sürekli oradan oraya koşturup talimat yağdırıyorlar.

TÜRKiYE’Yi VE TÜRK iNSANININ ÖZELLiKLERiNi ÖĞRENDi

3- ilk döneminde zorlanmasının önemli sebebi, Türkiye’yi tanımamasıydı. Artık böyle bir sorunu yok. Ülkemizde neler yapılırsa ve yapılmazsa başarıya ulaşılacağını öğrendi.

OZAN TUFAN VE CANER FAKTÖRÜ

4- Geçmişte birlikte çalıştığı Ozan Tufan ve Caner Erkin, kendisinin özellikleri takım arkadaşlarına anlatarak işini kolaylaştırıyor.

ALi KOÇ, SINIRSIZ YETKi VE TAM DESTEK VERDi

5- Başkan Ali Koç’tan “Samandıra’ya düzelt. Disiplin ve takım ruhu mükemmel olsun. Kimsenin gözünün yaşına bakma, tam yetkilisin” sözünü aldığı için daha özgüvenli.

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