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Son Dakika: Vitali Kliçko ve Vladimir Kliçko kardeşler Rusya'ya karşı savaşacak!

#Vitali Kliçko#Vladimir Kliçko#Rusya
Son Dakika: Vitali Kliçko ve Vladimir Kliçko kardeşler Rusyaya karşı savaşacak

Eski ağır sıklet boks şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından kendisi gibi şampiyon olan kardeşinin yanında silahlanıp savaşacağını açıkladı.

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Kiev Belediye Başkanı eski ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra kardeşi Vladimir Kliçko ile birlikte silahlanarak savaşacağını söyledi.

Ukrayna'nın başkenti ve belediye başkanı olduğu Kiev’in tehdit altında olduğunu belirten 50 yaşındaki Kliçko, “Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım. Savaşacağım.” dedi.

Kliçko, önceliğin polis ve askeri güçlerle birlikte hareket ederek vatandaşlara elektrik, gaz ve su gibi hizmetlerin ulaşması için altyapıyı desteklemek olduğunu ifade etti.

Vitali Kliçko'nun kendisi gibi eski ağır sıklet şampiyonu kardeşi Vladimir Kliçko ise ay başında ülkesine olan sevgisi nedeniyle savunmaya mecbur olduğunu belirterek Ukrayna’nın yedek ordusuna katılmıştı.

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