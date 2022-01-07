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Son Dakika: Visca sonrası Başakşehir'den transfer operasyonu! Adem Ljajic tamam! Efecan ve Onyekuru sırada

#Transfer#Emre Belözoğlu#Başakşehir
Son Dakika: Visca sonrası Başakşehirden transfer operasyonu Adem Ljajic tamam Efecan ve Onyekuru sırada

Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen Medipol Başakşehir, transfere yöneldi. Turuncu-lacivertlilerde listenin başında ise Adem Ljajic, Efecan Karaca ve Henry Onyekuru bulunuyor. Bu isimlerden Adem Ljajic, siyah beyazlı ekiple ilişkisini kesip Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'le anlaştı.

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Yaklaşık 11 yıldır turuncu-lacivertli formayı terleten Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. İstanbul temsilcisinde yönetim ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, gerekli görülen bölgelere takviye yapmak için bir liste oluşturdu. Listenin başında üç oyuncu bulunuyor.

Adem Ljajic Beşiktaş'tan bonservisini alıyor

Bu isimlerden biri Beşiktaş'ta kadro dışı olan Adem Ljajic. Sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek Sırp futbolcu için ilk adımları atan Başakşehir, bonservis bedeli ödemek istemiyor. Beşiktaş da oyuncunun yıllık ücretini ödeme niyetinde değil... Siyah-beyazlıların herhangi bir ücret talep etmemesi veya 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle arasındaki maddi konuları çözmesiyle turuncu-lacivertliler Ljajic ile görüşmelerini sıklaştırdı. Tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Efecan Visca'nın yerini dolduracak

Visca'nın bölgesini doldurma adına Medipol Başakşehir'in önceliği de Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca. Turuncu-lacivertli ekip, Akdeniz temsilcisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Transferi bir an önce noktalandırmak isteyen Başakşehir yönetimi, Alanyaspor ile ortak paydada buluşmak için şartları zorlayacak.

Onyekuru için nabız yoklanıyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Olympiakos'un 24 yaşındaki oyuncusu Onyekuru da gündemdeki bir diğer isim. Alternatif futbolcular arasında düşünülen Nijeryalı için de nabız yoklanıyor.

Feghouli'ye ilgi yok

Başakşehir'in, Galatasaray ile yolları ayırma ihtimali bulunan Feghouli ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri ise gerçeği yansıtmıyor. Turuncu-lacivertlilerin Cezayirli oyuncuya herhangi bir ilgisi ve girişimi yok.

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#Transfer#Emre Belözoğlu#Başakşehir

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