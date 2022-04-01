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Son Dakika: Vinicius Tobias resmen Real Madrid'de

#Transfer#Real Madrid#Vinicius Tobias
Son Dakika: Vinicius Tobias resmen Real Madridde

Real Madrid, Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias'ı satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Shakhtar Donetsk forması giyen 18 yaşındaki sağ bek Vinicius Tobias'ı satın alma opsiyonuyla birlikte resmen transfer etti.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından kariyerini bu iki ülkede sürdüren futbolcuların ve teknik direktörlerin sezon sonuna kadar kulüplerinden ayrılmalarına izin vermişti.

Shakhtar Donetsk'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Vinicius Tobias 2022-23 sezonunun sonuna kadar Real Madrid kulübüne kiralık olarak katılmıştır. Real Madrid, oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahiptir." denildi.

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#Transfer#Real Madrid#Vinicius Tobias

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