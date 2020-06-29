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GeriFutbol Son Dakika | Vincent Janssen koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 29.06.2020 - 20:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Vincent Janssen koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Son Dakika | Vincent Janssen koronavirüse yakalandığını açıkladı
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2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Meksika ekibi Monterrey'de oynayan Janssen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Vincent Janssen koronavirüse yakalandığını açıkladı

Vincent Janssen bu sezon Monterrey formasıyla 32 resmi maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Son Dakika | Vincent Janssen koronavirüse yakalandığını açıkladı

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