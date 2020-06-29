Son Dakika | Vincent Janssen koronavirüse yakalandığını açıkladı

Meksika ekibi Monterrey'de oynayan Janssen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Vincent Janssen bu sezon Monterrey formasıyla 32 resmi maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı.

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