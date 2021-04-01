Son dakika: Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber! Resmi açıklama...

Kamerun Milli Takımı'ndan hafif sakat dönen Aboubakar'ın durumu netleşti. Bugün yapılan kontroller sonrası golcü futbolcunun Kasımpaşa maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

"Kamerun milli takımının 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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