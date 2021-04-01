MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber!
GeriFutbol Son dakika: Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İsmail Er
Haber Giriş: 01.04.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi! Yapılan kontroller sonucu golcü futbolcu bu hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kamerun Milli Takımı'ndan hafif sakat dönen Aboubakar'ın durumu netleşti. Bugün yapılan kontroller sonrası golcü futbolcunun Kasımpaşa maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.

 

Son dakika: Vincent Aboubakardan Beşiktaşa kötü haber

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi