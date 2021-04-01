İsmail Er
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Son dakika: Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi! Yapılan kontroller sonucu golcü futbolcu bu hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Kamerun Milli Takımı'ndan hafif sakat dönen Aboubakar'ın durumu netleşti. Bugün yapılan kontroller sonrası golcü futbolcunun Kasımpaşa maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.
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