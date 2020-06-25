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Basketbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Son dakika | Vince Carter basketbolu bıraktı!

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Son dakika | Vince Carter basketbolu bıraktı!
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22 yıl ile NBA'in en uzun kariyerli basketbolcusu olan Vince Carter, 42 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

Vince Carter, yaptığı açıklamada; "Profesyonel basketbol yaşantımı resmi olarak tamamladım. Mart sonundan beri bittiğini hissediyordum." ifadelerini kullandı.

22 yıllık kariyerinde Toronto Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks formaları giyen Vince Carter, 22 yıl ile NBA'de kariyeri en uzun basketbolcu olarak tarihe geçti.

42 yaşındaki Carter 8 kez All Star seçildi, 2000 yılında NBA All Star Smaç Yarışması şampiyonu oldu. 1999'Da yılın çaylağı seçildi. 2000'de NBA yılın en iyi 3. takımına, 2001'de ise yılın en iyi 2. takımına seçildi.

Son dakika | Vince Carter basketbolu bıraktı

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