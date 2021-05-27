Son Dakika: Villarreal UEFA'yı kazanınca işler karıştı! Galatasaray'ın rakipleri değişti, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi torbası...

Spor Arena - UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United'ı mağlup ederek kupaya uzanan Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ederken Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı üzdü.

İspanya La Liga'yı ilk 4 sırada tamamlayamayan Villarreal, UEFA Kupası'nı kazanarak Devler Ligi'nin yolunu tutarken 11. ülkenin kontenjanı kullandığı için sarı kırmızılıların 2 yerine 3 ön eleme oynamasını sağladı.

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için 3 öne eleme oynaması gereken Galatasaray, yeni sezona erken start vermek zorunda kalacak. Halihazırda bir teknik direktörü olmayan ve 19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray, 13-14 Haziran’da top başı yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.









Beşiktaş dördüncü torbadan

Süper Lig'de şampiyon olarak gruplara direkt katılım hakkı elde eden siyah beyazlılar ise Villarreal'in kupayı kazanmasıyla, grup kuralarında üçüncü torba yerine dördüncü torbada yer alacak.





Beşiktaş; Shakhtar Donetsk, Salzburg ya da Benfica, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse üçüncü torbada yer alabilecek.

Manchester kazansaydı...

UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Villerreal yerine Manchester United kazansaydı, ligini ilk 4 içinde bitirdiği için 11. ülkenin kontenjanını kullanmayacak ve Galatasaray da 2 ön eleme oynayacaktı.

İlk ön elemenin 4-5 Ağustos'ta yapılacak olması ise Galatasaray'ın sezonu erken açmasını önleyecekti.

Gruplarda mücadele edecek olan Beşiktaş ise dördüncü torba yerine üçüncü torbada yer alacaktı.

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