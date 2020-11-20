Son Dakika | Victor Ruiz'den Beşiktaş için flaş açıklamalar! 'Utanç verici...'

Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Victor Ruiz, Beşiktaş serüveniyle ilgili şunları söyledi:

"Oraya gitmeden önce her şey çok iyi görünüyordu. Ekonomik durum çok ağır bastı ve çekiciydi. 5 yıl Villarreal'den sonra yeni bir deneyim istemiştim. Bazen yeni adımı atıyorsunuz ama istediğiniz gibi gitmiyor. Durum utanç verici. Çünkü kulüp her şeyi iyi yapacak imkanlara sahip ama şu anda yapmıyor."

"FIFA DA BENİMLE AYNI FİKİRDE"

"Süreç devam ediyor. Şikayetimin ve ardından yargılamadan sonra ilk adımda FIFA'nın benimle aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Temyize gitme zamanı var, biz de orada olacağız. Bana avukatlarım sadece sahaya odaklanmam gerektiğini ve bu konuda huzurlu olmam gerektiğini söylüyor."

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