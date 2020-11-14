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Haber Giriş: 14.11.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Victor Ruiz örneği Fenerbahçe'de panik yarattı!

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Son Dakika | Victor Ruiz örneği Fenerbahçe'de panik yarattı!
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FIFA'nın Victor Ruiz konusunda Beşiktaş'ı suçlu bulması Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu… Siyah-beyazlıların İspanyol stopere ödeme yapmak zorunda kalmasının ardından sarı-lacivertliler Ruiz dosyasını talep etti.

FIFA'nın Victor Ruiz konusunda Beşiktaş'ı suçlu bulması Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu…

Siyah-beyazlıların İspanyol stopere ödeme yapmak zorunda kalmasının ardından sarı-lacivertliler Ruiz dosyasını talep etti.

Ruiz'e pandemi döneminde 2 ay ödeme yapılmadığı için FIFA, Beşiktaş'ı haklı buldu. Fenerbahçe'nin Kruse konusunda durumu benzerlik gösteriyor. Bu yüzden sarı-lacivertlileri sıkıntı bastı.

Son Dakika | Victor Ruiz örneği Fenerbahçede panik yarattı

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