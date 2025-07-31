Son Dakika: Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! Transferin maliyeti açıklandı

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Galatasaray, uzun süredir bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen'de mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği Victor Osimhen'in transferini resmen KAP'a bildirdi.

75 MİLYON EURO BONSERVİS

Victor Osimhen'in transferi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Tecrübeli forvetin bir sonraki satışından elde edilecek kardan Napoli'ye yüzde 10 pay ödeneceği kaydedildi.

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Ayrıca Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Yıldız futbolcunun her bir sezon için 15 milyon euro garanti ücret alacağı vurgulandı.

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İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

OKAN BURUK: 'HAYIRLI OLSUN'

Victor Osimhen'in transferinin resmen açıklandığı anlarda A Spor canlı yayınında konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci... Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti.

Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon üstü. İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor. Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar.

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OSIMHEN: 'BUNU BEKLEMİYORDUM'

Victor Osimhen, resmi imzaların ardından kulübün resmi kanalına konuştu.

İşe Osimhen'in sözleri;

Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz. Açıkçası gördüğüm ilgiyi beklemiyordum, beklediğimin ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da Galatasaray taraftarı yanımdaydı. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim. Benim burada olmam için başkan ve yöneticiler çok mücadele verdi.

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DURSUN ÖZBEK: 'OSIMHEN BUNU HAK ETMİŞTİ'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise transfer hakkında "Türkiye'nin çok yerini gezdik son dönemde. En ücra köşede bile 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye soruyorlardı. Bu kadar ilgiyi çektiği için Osimhen bunu hak etmişti. Bu sevgiye karşılık olarak biz yönetim olarak kendisini Galatasaray'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Muazzam bir sevgi seli var. Buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki senelerde en iyisini yapacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray'da mutlu sezonlar diliyorum kendisine. Taraftarın beklentisi büyük, o da farkında. Yönetim olarak biz taraftarın beklentisine cevap verdiğimiz için mutluyuz. Sezona az kaldı. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon yaşamak. Hem Victor'a hem tüm oyuncularımıza başarılı bir lig başarılı bir Şampiyon Ligi diliyorum. Victor, Galatasaray'a kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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ABDULLAH KAVUKÇU: 'BİR HAYALİMİZ VARDI'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ise "Bir hayalimiz vardı başkanımla, ocak ayında konuşmaya başlamıştık. Başkanımla konuştuktan sonra da Victor ile konuştuk. O zaman 'burada devamlı kalmanı istiyoruz Victor' demiştik. O da bizimle beraber kalacağını iletti. 'Gerçekten mi alacaksınız?' dedi. Başkanımla ve yöneticilerimizle birlikte ciddi bir çalışma yaptık. Victor gerçekten Galatasaray'da kalmak için çok şeyden vazgeçti. Bu rakamlardan bugün dünyadaki futbolcularda vazgeçebilecek, bu kadar Galatasaray sevgisi, taraftarımız öyle bir algı ve o kadar güzel bir sevgi ortamı oluşturdu ki bırakıp gitmek istemedi. Çok mutluyum. Heyecanımı hala hissediyorum. Çok yorulduk, çok çalıştık. Çok hikayesi var. Sadece transfer yapmadık. Dünya markası olma yolunda Galatasaray'ı farklı bir yere getirdik. Taraftarımız hep istedi. Taraftarımızdan da Victor ile alakalı çok ciddi destek bekliyoruz. Victor bizi çok istedi, biz de onu çok istedik. O da, biz de çok şeyden vazgeçtik. Hiçbir şey satmadan aldık. 1 sene içinde Victor'un tüm bedelini ödeyeceğiz. 4 sene beraberiz, daha 4 seneler olacak. O buranın bir parçası" şeklinde konuştu.