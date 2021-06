Son Dakika: Vefa Küçük, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu: "Fenerbahçeliler barış istiyor"

Spor servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç’a önceki gün yaptığı birlik çağırısını dün yineledi. Dün Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Küçük, şu değerlendirmeleri yaptı: “Son günlerde eski başkan ve şimdiki başkanımız arasındaki beyanat savaşını, karşılıklı suçlamaları okudukça, dinledikçe gerçekten çok rahatsız oldum.

GENEL AF iLAN EDiLMELi

İlk gün de her iki başkana bir an önce birlik beraberlik sağlanabilmesi için bir barış ortamı yaratılmasını arzu ettiğimi ifade ettim. Kulüpten ihraç edilmiş üyelerin affı ile Fenerbahçe’nin içindeki birlik ve beraberliğin sağlanmasını tavsiye ettim. Biz kendi içimizde her zaman birlik ve beraberlik içinde olmalıyız ki Fenerbahçe’yi dışarıda çok daha iyi temsil edelim. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında...

KULÜBE ZARAR VERİYOR

Biz başka camialardan şikayet ederken, kendimizde iç kavga yaratıyoruz. Bu da kulübümüze zarar veriyor. Ben de bu yaşananlardan çok rahatsızım. İnşallah yakında bu kırgınlıkları gidermek için herkes üzerine düşeni yapar.”

