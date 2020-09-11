Son Dakika | Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Roma’ya gidecek.
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Kosovalı golcü, 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Roma’ya gidecek.
Vedat Muriqi, İtalya'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Lazio'ya resmi imzayı atacak.
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