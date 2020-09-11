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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu!

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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Roma’ya gidecek.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kosovalı golcü, 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Roma’ya gidecek.

Vedat Muriqi, İtalya'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Lazio'ya resmi imzayı atacak.

Son Dakika | Vedat Muriqinin İtalyaya gidiş tarihi belli oldu

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