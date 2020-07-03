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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2020 - 21:45,Son Güncelleme:

Son Dakika | Vedat Muriqi'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye teklif...

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Son Dakika | Vedat Muriqi'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye teklif...
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in transfer durumu hakkında menajerinden önemli açıklamalar geldi.

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  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'in talipleri artıyor.

Yıldız golcüye İtalya ve İngiltere'den resmi tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

'YAZILI VE SÖZLÜ TALEPLER VAR'

Ajansspor'a konuşan menajer Haluk Canatar, "Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda kulüp isimlerini açıklayamıyorum." dedi.

Haluk Canatar sözlerini, "Benim bilgim dışında Fenerbahçe'ye yapılan olası tekliflerden varsa benim bilgim yok. Gelen teklifler ile ilgili tasarruf Fenerbahçe Spor Kulübüne aittir." ifadeleriyle tamamladı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maçta oynayan Muriqi, 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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