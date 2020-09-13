Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi veda etti!

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Türkiye'den ayrıldı.

İtalyan ekibine imza atmak için özel uçakla Roma'ya giden Kosovalı golcü, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Sağlık kontrolünün ardından Lazio ile resmi mukavele imzalayacak olan başarılı golcü, sarı lacivertli taraftarlara veda etmeyi unutmadı.

İşte Vedat Muriqi'nin veda açıklaması

"Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. Türkiye'yi ve Kosova'yı orada iyi temsil etmek istiyorum. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak umarım Fenerbahçe taraftarıyla önümüzdeki yıllarda yeniden karşılaşırız. Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim."

Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka takımda forma giyer misin?

"Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek"