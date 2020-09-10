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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde PSG bombası! Fenerbahçe söz verdi
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde PSG bombası! Fenerbahçe söz verdi

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Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde PSG bombası! Fenerbahçe söz verdi
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Fenerbahçe'nin transferi konusunda Lazio için anlaştığı Vedat Muriqi için flaş bir açıklama geldi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

NTV'de konuşan Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.

Fenerbahçe'nin transfer planları hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.

 

Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde PSG bombası Fenerbahçe söz verdi

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