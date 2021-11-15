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Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe derken...

#Vedat Muriqi#Fenerbahçe#Galatasaray
Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu Fenerbahçe derken...

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan ve devre arasında golcü transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vedat Muriqi'e Süper Lig'den bir kulübün daha talip olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'den 17,5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in ismi, Süper Lig kulüpleriyle geçmeye devam ediyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kosovalı golcüyü Süper Lig'den bir büyük takımın daha transfer etmek istediğini iddia etti.

Sezona Enner Valencia, Mergim Berisha ve Serdar Dursun forvet hattıyla başlayan Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntısı devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, devre arasında bitirici özelliği olan bir forveti kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor.

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VALENCIA, SERDAR VE BERISHA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 10 maça çıkan Enner Valencia, 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 6 maça çıkan Berisha'nın 1 gol ve 2 asisti, 7 maçta görev alan Serdar Dursun'un ise 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım ligin ilk 12 haftasında üç forvetinden toplam 4 gol ve 5 asistlik katkı aldı.

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VEDAT MURIQI İSMİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Devre arasında forvet transferi yapacak olan Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki isim ise Vedat Muriqi. 17,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya Transfer olan Kosovalı golcü, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadı. Vedat'ın Süper Lig'i bilmesi ve Fenerbahçe'de yabancılık çekmeyecek olması, yönetimin listesinde ilk sıraya yazılmasındaki en önemli etken.

EŞİ, FENERBAHÇE TRANSFER HABERİNİ PAYLAŞTI

İtalya macerasında beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı konuşulan Kosovalı futbolcunun eşi Edibe Muriqi, kısa bir süre önce çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı.

Edibe Muriqi, televizyonda yayınlanan eşi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberin fotoğrafını paylaşmıştı. Edibe Muriqi söz konusu paylaşımına ayrıca Orhan Ölmez'in "Hayallerim" isimli eserini eklemişti.

Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu Fenerbahçe derken...

İTALYANLAR GALATASARAY'I DUYURDU

İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre Lazio'da şans bulamayan Vedat Muriqi teklif gelmesi halinde satılacak. Haberde Kosovalı golcüyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edildi. Devre arasında bu iki kulübün Lazio ile görüşeceği belirtildi.

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FENERBAHÇE'DEN DE JONG HAMLESİ

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Vedat Muriqi ile ilgilendiği bilinen Fenerbahçe'nin bir yandan da Barcelona'nın Hollandalı golcüsü Luuk De Jong'u gündemine aldığı biliniyor. Geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen De Jong, Barcelona'da yalnızca 9 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu Fenerbahçe derken...

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#Vedat Muriqi#Fenerbahçe#Galatasaray

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