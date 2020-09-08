Son Dakika | Vedat Muriqi transferi bitti! İmzalar bugün atılıyor...
Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya gidiyor. Sarı lacivertli kulüp ile İtalyan devi arasındaki imzalar bugün atılacak. Kosovalı golcü ise yarın Roma'ya uçacak.
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi bugün tamamlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Kosovalı golcünün transferi konusunda Fenerbahçe ile Lazio arasındaki imzalar günün ilerleyen saatlerinde atılacak.
26 yaşındaki forvet ise yarın Lazio ile sözleşme imzalamak için Roma'ya gidecek.
LAZIO'YU TAKİBE ALDI
Öte yandan Vedat Muriqi, sosyal medya hesabından Lazio kulübünü takip etmeye başladı.
VEDAT MURIQI TRANSFERİNİN MALİYETİ
Lazio, Vedat Muriqi transferi için sarı lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İtalyan kulübü ile 5 yıllık kontrat imzalayacak olan Kosovalı oyuncu, Lazio'da senelik 2 milyon euro maaş ve bonuslar kazanacak.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle