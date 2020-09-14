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Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Son dakika | Vedat Muriqi, Lazio için sağlık kontrolünden geçti! | Fenerbahçe haberleri

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Fenerbahçe’den İtalya ekibi Lazio’ya transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, İtalya'da sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe’den Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, imza için Roma’ya gitmişti.

HENÜZ AÇIKLANMADI

Transferi yılan hikayesine dönen ve uzun süren pazarlıkların ardından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi İtalyan kulübü, sosyal medyadan fotoğraf paylaşımlarıyla duyurmuştu. Ancak Fenerbahçe'den bonservisi alınan Vedat'la ilgili mali bilgiler henüz paylaşılmadı. 

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Lazio için sağlık kontrolünden geçten Vedat için resmi anlaşmanın kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin golcü transferi için hedefi; Ze Luis! Ze Luis kimdir, 30 gol atar mı?Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olması sonrası forvet arayışları hız kazanırken gündemine birçok golcüyü alan sarı-lacivertliler için Porto'nun yıldız ismi Ze Luis bir adım daha öne çıktı.
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17.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.

Son dakika | Vedat Muriqi, Lazio için sağlık kontrolünden geçti | Fenerbahçe haberleri

 

Son dakika | Vedat Muriqi, Lazio için sağlık kontrolünden geçti | Fenerbahçe haberleri

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