Son dakika | Vedat Muriqi, Lazio için sağlık kontrolünden geçti! | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe’den Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, imza için Roma’ya gitmişti.

HENÜZ AÇIKLANMADI

Transferi yılan hikayesine dönen ve uzun süren pazarlıkların ardından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi İtalyan kulübü, sosyal medyadan fotoğraf paylaşımlarıyla duyurmuştu. Ancak Fenerbahçe'den bonservisi alınan Vedat'la ilgili mali bilgiler henüz paylaşılmadı.

Lazio için sağlık kontrolünden geçten Vedat için resmi anlaşmanın kısa sürede gelmesi bekleniyor.

17.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.

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