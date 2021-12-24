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Son Dakika: Vedat Muriqi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe derken ters köşe takas...

#Vedat Muriqi#Galatasaray#Transfer

İtalya Serie A'da Lazio forması giyen ve Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi ancak Galatasaray sürprizi ortaya çıktı.

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Avrupa'da başarılı olan ancak Süper Lig'de hüsran yaşayan Galatasaray'da ocak ayı hareketli geçecek.

Sabah'ın haberine göre; Sakatlanan Diagne'nin sezonu kapatması, opsiyon hakkı kullanılan Mostafa Mohamed'in ise Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle forvete mutlaka takviye yapacak olan Aslan, Lazio'da oynayan Vedat Muriqi'i listenin bir numarasına yazdı.

Cimbom, Kosovalı forvet için takas formülünü devreye sokacak. Galatasaray, sol bek arayan ve Van Aanholt'u isteyen İtalyan ekibine "Vedat'ı bize ver, Hollandalı'yı al" dedi.

2019-20'nin sonunda F.Bahçe'nin Lazio'ya sattığı 27 yaşındaki golcü, İtalya'da aradığını bulamadı.

Ayrılığa sıcak bakan Vedat'ın, dün ailesiyle İstanbul'a gelmesi ve bunu sosyal medya hesabından paylaşması transfer iddialarını güçlendirdi.

Tecrübeli yıldız, bu sezon Serie A'da 11 maçta 206 dakika forma giyerken, 1 asist yaptı.

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#Vedat Muriqi#Galatasaray#Transfer

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