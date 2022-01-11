Son Dakika: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi 'tatil' dedi, Edibe Muriqi heyecan yarattı...

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi, tatil için geldiği İstanbul'da Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programına izleyici olarak katıldı.

Programın yayınlanan yeni bölümünde Eser Yenenler ile bir süre sohbet eden Kosovalı futbolcu, transfer için mi İstanbul'da olduğu sorularına net bir yanıt verdi. Vedat Muriqi, "Tatil için buradayız" diyerek iddiaları geçiştirdi.

İstanbul'u ailece çok sevdiklerinin altını çizen deneyimli golcü, "Tatil için buradayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu güzel şehirde olduğumuz için çok mutluyuz. Biz ailece burayı çok sevdik, çok da seviyoruz. Her seferinde 1-2 gün izin olmasına rağmen buralara gelmeye çalışıyoruz en azından. Program çok yoğun. Tatile geldim." ifadelerini kullandı.

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"ROMA'DA ASLA MEMNUN DEĞİLİM DÖNMEK İSTERİM"

Vedat Muriqi'nin ardından sözü alan eşi Edibe Muriqi ise, İtalya'da hiç mutlu olmadığını ve İstanbul'a geri dönmek istediğini ifade etti. Edibe Muriqi ayrıca 'Kimin aklını okumak isterdin?' sorusuna Ali Koç yanıtını verdi.

Edibe Muriqi, "Valla Vedat'dan özel istek var. 'Sakın en eline mikrofonu alma' dedi. 'Beni öyle bir durumlara sokuyorsun ki içinden çıkamıyorum' diyor. Ben açıkçası Ali Koç'un aklını okumak isterdim. Roma'da asla memnun değilim. Tabii ki İstanbul'a dönmek isterim." şekline konuştu.