Son Dakika | Vedat Muriqi ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye gol makinesi |Transfer Haberleri

Transferde fırtınalar estiren Fenerbahçe, yeni isimleri birer birer açıklarken, yıldız yağmurunda hız kesmiyor. TFF’nin harcama limiti sorunlarını aşmak adına sponsor arayışlarının yanı sıra oyuncu satışına da ihtiyaç duyan Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç’i 15 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda hemen satacak. İtalya’dan Lazio’nun bu rakamı verebileceği konuşulurken Kanarya’nın, Kosovalı golcünün yerini ise Avrupa’nın ünlü forvetlerinden biriyle doldurmayı planladığı ortaya çıktı. Bu ismin İspanya Ligi’nde Valencia forması giyen Kevin Gameiro olduğu öğrenildi. Kanarya’nın, Gameiro ile ilgilendiği ve bu doğrultuda oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bildirildi.



Oyuncularına ödeme yapamıyorlar

La Liga’da sezonu 9. sırada bitiren ve Avrupa Kupaları’na katılamayan Siyah- Beyazlılar, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyor, oyuncularına paralarını ödeyemiyor. 33 yaşındaki golcünün yıllık 4.5 milyon Euro’luk maaşı da, kulüp için ağır bir yük haline gelmiş durumda. Bu yüzden Fransız forveti sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala ucuza da olsa göndermek isteyen Valencia’nın bu planını duyan Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, oyuncunun tarafıyla iletişime geçtikleri ifade edildi. Buradan gelecek habere göre ve Vedat’ın da satışında bir ışık belirdiği anda Kanarya’nın temaslarını hızlandıracağı bilgisine ulaşıldı. Özellikle ceza sahası içerisinde tam bir bitirici olan Gameiro’nun transferinde, Erol Bulut’un da çok istekli olduğu konuşuluyor.

Yeni transfer Sol kanat oynayacak!

Bulut’un,Kasımpaşa’dan alınan Mame Thiam’ı,en verimli olduğu yer olan sol kanatta oynatmayı planlayan Bulut,Gameiro ile birlikte çok güçlü bir hücum hattı oluşturmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu, 2016 yılında 3 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı ve kariyerinin zirvesine çıktığı Sevilla’dan 30 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuş, 2018’de de 16 milyon Euro’ya Valencia’nın yolunu tutmuştu. Deneyimli forvet, geride bıraktığımız sezonda da Valencia adına 39 maçta 8 gol ve 3 asistle oynamıştı. (Fanatik)

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