Son dakika: Ve Sevilla, Marcao için ilk adımı attı! Fernando referans oldu | Transfer haberi

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Geçen sezon Napoli, 2020’de ise AS Roma’nın resmi teklifte bulunduğu Marcao için Sevilla da ilk adımı attı.

La Liga ekiplerinden Sevilla’nın, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için menajeri ile temasa geçtiği ifade edildi.

Henüz Galatasaray Kulübü’ne resmi teklif ulaşmasa da Marcao’nun menajeri bu gelişme ve ilgiyi yönetime iletti.

ESKi G.SARAYLI FERNANDO KEFiL OLDU

Brezilya’da bulunan Marcao’nun menajeri, Galatasaraylı yetkililer ile görüşerek oyuncusunu Sevilla’nın istediğini ve kısa sürede resmi teklifin sarı kırmızılı kulübe yapılacağını kaydetti. Marcao için eski G.Saraylı Fernando’nun olumlu referans verdiği belirtildi.