Son Dakika: Ve Galatasaray transfer taarruzuna başladı

Spor Servisi - Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray’ın yeni başkanı Burak Elmas, göreve başlar başlamaz transfer taarruzuna start verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda hareket eden Elmas, transferleri 20 Temmuz’da PSV Eindhoven ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeyi planlıyor. Sözleşmeleri sona eren futbolculardan Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan’la anlaşan sarı kırmızılılarda Emre Akbaba’nın durumu da birkaç gün içinde netleşecek. Diğer yandan takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes’in kulüpleriyle masaya oturularak, yeniden kiralanmalarına çalışılacak.

Gedson olmazsa Luis Florentino

Gedson Fernandes için Benfica’ya 1 milyon 250 bin Euro önermeyi planlayan Galatasaray Yönetimi, anlaşma sağlayamazsa aynı kulübün geçen sezon Monaco’ya kiraladığı Luis Florentino için teklif sunacak. 21 yaşındaki Portekizli ön libero, Monaco’da 9 maçta forma giydi. Bu oyuncuların transferini bir an önce gerçekleştirmeye çalışan sarı kırmızılıların bir başka hedefi ise Kaan Ayhan. 26 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmak isteyen yönetim, birkaç gün içinde Sassuolo yetkilileriyle masaya oturacak. Kaan’ın Galatasaray’a gelmeyi kabul etmiş olması, bu transferin gerçekleşme şansını yükseltiyor.

Belhanda, Trabzonspor’u reddetti

Sarı kırmızılıların gündemindeki diğer futbolcu ise tanıdık bir isim; Younes Belhanda. Geçen sezonun ikinci yarısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun kararıyla sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu halen hiçbir kulüple anlaşmadı.

Trabzonspor ve eski kulübü Montpellier’den gelen teklifleri reddeden Belhanda, Galatasaray’dan haber bekliyor.

İstanbul’dan hiç ayrılmayan tecrübeli futbolcu, özel performans antrenörü Vural Durmuş nezaretinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Menajeri aracılığıyla Galatasaray Kulübü ile temas kuran Belhanda, sarı kırmızılılardan gelecek habere göre kariyerine yön verecek.

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