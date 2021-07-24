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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ve Bruma'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması! Transfer...

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Beşiktaş'ın ismi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma'yla anılırken futbolcunun menajerinden transferle ilgili olarak açıklama geldi.

Beşiktaş'ın, bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Bruma transferini askıya aldığı iddialarının ardından oyuncunun menajeri Catio Balde, Portekiz basınına konuştu.

Siyah beyazlıların, oyuncu için Hollanda ekibini hiçbir zaman teklifte bulunmadığını belirten Balde, "PSV ve Beşiktaş arasında mecburi satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması hiçbir zaman olmadı. Beşiktaş, Bruma ile ilgili PSV yetkililerine teklif yapmalıydı ancak yapmadılar" diye konuştu.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL...

Transferin önündeki en büyük engelin Türkiye'deki menajerlerin dahil olmaya çalışması olduğunu belirten Balde, "Türkiye çok zor bir ülke. Kulüplerle kavgalı olan menajerlerin transferlere dahil olmaya çalışması, gerçekleşmemesinin nedeni olabilir." dedi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

PSV ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak geçirdi.

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