Son Dakika: Ve Beşiktaş, Alex Teixeira'ya kavuşuyor - Transfer haberleri

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Alex Teixeira bugün İstanbul’a gelecek. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan uçağın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağı belirtildi. Açıklamada, “Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır” ifadesi de kullanıldı.

Futbol Şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaştıkları Alex Teixeira ile ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bizim için her şeyden önce karakterli ve kulübümüzün sistemine uyacak bir futbolcu olması önemliydi. Kendisiyle ilgili çok olumlu bilgiler aldık. Futbolcumuz Josef de Souza’nın da kefil olduğu Alex Teixeira ile güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

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