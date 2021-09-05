Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye! 2 yıllığına kiralandı
Son dakika haberi... Geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık geçiren stoper Derrick Luckassen, 2 yıllığına VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı.
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen ve bonservisi PSV'de bulunan stoper Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacı ile resmi sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Hollanda ekibi PSV'den yapılan açıklamaya göre, Luckassen'in 2 yıllığına VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtildi.
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