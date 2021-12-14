Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri! Emre Belözoğlu önerdi, menajeri doğruladı iddiası...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
Kripto paralarda deprem devam ediyor Bitcoinde kayıp yüzde 33Kripto paralarda deprem devam ediyor! Bitcoin'de kayıp yüzde 33#Bitcoin
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Hamamda dansözlü kutlamaHamamda dansözlü kutlama#Hande Ataizi
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri! Emre Belözoğlu önerdi, menajeri doğruladı iddiası...

#Volkan Demirel#Vavacars Fatih Karagümrük#Transfer
Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrükte Volkan Demirel sesleri Emre Belözoğlu önerdi, menajeri doğruladı iddiası...

Francesco Farioli ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Volkan Demirel'in futbolculuğunda menajerliğini yapan ve şimdi de hoca olarak yine danışmanlığını sürdüren Erdinç Şehit görüşmeleri doğruladı.

Haberin Devamı

İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu gibi flaş isimlerin damga vurduğu Süper Lig 'e bir genç teknik adam daha gelebilir. Farioli ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Karagümrük'te gündeme Volkan Demirel geldi.

Fanatik'in haberin göre; Fenerbahçe 'deki antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan, ancak her fırsatta teknik direktörlüğe başlamak istediğini dile getiren Demirel'le yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Menajeri doğruladı

Tarafların görüşmeleri henüz sonuçlandırmadığı ifade edilirken birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Volkan Demirel'in futbolculuğunda menajerliğini yapan, şimdi de hoca olarak yine danışmanlığını sürdüren Erdinç Şehit görüşmeleri doğrularken Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise henüz biten bir şeyin olmadığını vurguladı.

Emre Belözoğlu tavsiye etti

Haberin Devamı

Volkan Demirel doğru bir projeyle kariyerine başlamak isterken, Karagümrük'te gündeme gelmesinde eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu da etkili oldu. Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile istişare eden Belözoğlu'nun Volkan Demirel'i önerdiği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Demirel#Vavacars Fatih Karagümrük#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris