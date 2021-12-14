Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri! Emre Belözoğlu önerdi, menajeri doğruladı iddiası...

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İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu gibi flaş isimlerin damga vurduğu Süper Lig 'e bir genç teknik adam daha gelebilir. Farioli ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Karagümrük'te gündeme Volkan Demirel geldi.

Fanatik'in haberin göre; Fenerbahçe 'deki antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan, ancak her fırsatta teknik direktörlüğe başlamak istediğini dile getiren Demirel'le yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Menajeri doğruladı

Tarafların görüşmeleri henüz sonuçlandırmadığı ifade edilirken birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Volkan Demirel'in futbolculuğunda menajerliğini yapan, şimdi de hoca olarak yine danışmanlığını sürdüren Erdinç Şehit görüşmeleri doğrularken Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise henüz biten bir şeyin olmadığını vurguladı.

Emre Belözoğlu tavsiye etti

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Volkan Demirel doğru bir projeyle kariyerine başlamak isterken, Karagümrük'te gündeme gelmesinde eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu da etkili oldu. Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile istişare eden Belözoğlu'nun Volkan Demirel'i önerdiği ifade edildi.