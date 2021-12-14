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Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Farioli takımla vedalaştı! Volkan Demirel en ciddi aday...

#Vavacars Fatih Karagümrük#Farioli#Volkan Demirel
Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrükte Farioli takımla vedalaştı Volkan Demirel en ciddi aday...

Konyaspor ile oynanan lig maçının ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Francesco Farioli, bugün yapılan antrenmanda takımla vedalaştı. Karagümrük'ten, İtalyan hocanın ayrılığına dair henüz resmi açıklama gelmedi

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Spor Toto Süper Lig'de üst üste alınan Trabzonspor, Giresunspor ve Konyaspor mağlubiyetleri sonrasında Karagümrük, Teknik Direktör Francesco Farioli ile yolları ayırmıştı.

Bugün yapılan antrenmana gelen İtalyan çalıştırıcı, futbolcularla vedalaştı. Yapılan antrenmana gelen ve oyuncularla burada bir süre konuşarak vedalaşan Francesco Farioli hakkında Karagümrük'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kırmızı-siyahlı kulübün teknik adam listesinde ilk sırada ise Volkan Demirel yer alıyor. Bu isimle yapılacak olan görüşmenin ardından bu hafta içinde yeni hoca belirlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vavacars Fatih Karagümrük#Farioli#Volkan Demirel

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