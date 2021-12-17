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Volkan Demirel ile anlaşma tamamVolkan Demirel ile anlaşma tamam!#Karagümrük
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Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi! Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşıldı...

#Volkan Demirel#Fatih Karagümrük#Farioli
Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrükte Farioli dönemi sona erdi Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşıldı...

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, Farioli'den sonra Volkan Demirel ile anlaşma noktasına geldi.

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Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Farioli döneminde kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yaparken geçen sezon sonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe getirilen İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

A Spor'un haberine göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

Öte yandan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk teknik direktörlük tecrübesi olacak.

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Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 16. hafta sonunda 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

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#Volkan Demirel#Fatih Karagümrük#Farioli

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