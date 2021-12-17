Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi! Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşıldı...

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Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Farioli döneminde kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yaparken geçen sezon sonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe getirilen İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

A Spor'un haberine göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

Öte yandan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk teknik direktörlük tecrübesi olacak.

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Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 16. hafta sonunda 22 puanla 11. sırada yer alıyor.