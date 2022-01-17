Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük transferi resmen açıkladı! Davide Biraschi kiralandı...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.