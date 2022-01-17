Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük transferi resmen açıkladı! Davide Biraschi kiralandı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Arnavutluka 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştıkArnavutluk'a 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Ne ilaç ne de anestezi 2000 yıl önce başarmışlarNe ilaç ne de anestezi! 2000 yıl önce başarmışlar#Kafatası
Yeni yılın ilk vaka tablosu İstanbulda iki kat artış varYeni yılın ilk vaka tablosu! İstanbul'da iki kat artış var#Koronavirüs
7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı!#Youtube
Denetimlerde taksiciden şaşkına çeviren savunma Böylesi görülmediDenetimlerde taksiciden şaşkına çeviren savunma! Böylesi görülmedi#Taksi
Çinin korkulu rüyası gerçek oldu İçeride çalışanlar varken mühürlediler...Çin'in korkulu rüyası gerçek oldu! İçeride çalışanlar varken mühürlediler...#Çin
Yeni yılda tarife değişmişti Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyorYeni yılda tarife değişmişti! Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor?#Elektrik Faturası
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük transferi resmen açıkladı! Davide Biraschi kiralandı...

#Transfer#Vavacars Fatih Karagümrük#Davide Biraschi
Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük transferi resmen açıkladı Davide Biraschi kiralandı...

Vavacars Fatih Karagümrük, Genoa'dan 27 yaşındaki Davide Biraschi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Vavacars Fatih Karagümrük#Davide Biraschi

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki