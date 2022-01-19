Son Dakika: Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası Güntekin Onay'dan sert eleştiri! "Berabere bitmesi için uğraştı, buna nasıl tahammül eder?"

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'yı mağlup eden siyah-beyazlılar, Vavacars Fatih Karagümrük'e karşı da aynı tarifeyi uyguladı ve sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Michy Batshuayi penaltıdan kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, aldığı galibiyetle deplasmanda 8 maç sonra 3 puan almış oldu. Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

BATSHUAYI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, VavaCars Fatih Karagümrük filelerini de havalandırmayı başardı.

Opta verilerine göre Batshuayi, Mayıs 2017'den (Chelsea formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol atmış oldu.

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Belçikalı forvet, VavaCars Fatih Karagümrük'ten önce Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

GÜNTEKİN ONAY: DEĞİŞİKLİKLERLE HEP KÖTÜYE GİDİYOR

Beşiktaş’ın sezondaki kötü maçlarından biriydi. Basit top kayıpları, pas hataları ve düşük tempo siyah beyazlıların oyununu olumsuz etkiledi. Bu kadar durağan, hareketsiz ve statik futbol böylesine kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma yakışmıyor.

Biglia, Zukanovic ve Ahmed Musa gibi önemli eksikleri olan Karagümrük’ü böyle kötü gününde yakalamışken üretkenlikten bu kadar uzak, kale önü aksiyonlarından yoksun bir Beşiktaş izledik.

GAZiANTEP VE ÇAYKUR RiZE MAÇLARINDA DA BÖYLE OLDU

Önder Karaveli oyuncu değişikleri konusunda takımın futbolunu yukarıya çıkartacak tedbirleri almakta çok gecikiyor. Kesinlikle oyunu okuma konusunda eksikleri olan bir teknik adam performansı ortaya koyuyor. Bir teknik adam Larin’in bu futboluna nasıl bu kadar tahammül eder? Santrforunu çıkarıp neden son 10 dakika takımını mahkum eder? Pjanic-Ghezzal ve Batshuayi çıktıktan sonra Beşiktaş orta sahayı dahi geçemedi. Bir önceki Gaziantep maçında ve Rize’de de, yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş’ın oyunu geriye gitmişti.

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GÜVEN YALÇIN BERABERE BiTMESi iÇiN UĞRAŞTI AMA!

Dün son bölümde oyuna giren Güven Yalçın maçın berabere bitmesi için bayağı uğraştı! Anlamsız 2 faulle frikike neden oldu. 3 kez de kendi yarı sahasında kritik bölgede top kaybı yaptı, dönüşünde Karagümrük pozisyonlara girdi. Karaveli, son dakikalarda skoru korumak istiyorsa topun değerini bilen, pozisyon bilgisi olan tecrübeli oyuncuları tercih etmeli.

Antalya ile oynanan Süper Kupa finali dahil Önder Karaveli yönetimindeki her maçın son 30 dakikası sancılı geçiyor. Hocanın bu sorunu çözmesi şart. Beşiktaş’ta Josef, Rosier, Vida ve Necip iyi bir maç çıkarttılar. Bir not da Rıdvan için... Genç oyuncu 20 top kaybıyla oynadı. Bu sayıyı düşürmesi şart.

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Dün hücumda etkisiz olan Karagümrük’ü ise, özellikle ofansif bölgedeki eksiklerinden dolayı eleştirmek acımasızlık olur.

BANU YELKOVAN:

Süper Lig’de hafta arası mesaisi, kar ve kış ortamlarında dura kalka devam ederken, Volkan Demirel göreve geldikten sonra toparlanma eğilimine giren ve ‘kazanamıyorsan kaybetme’ mottosuyla ilerleyen Karagümrük, önemli eksiklerle Beşiktaş’ın karşısına çıktı. Kırmızı siyahlılarda skor yükünü çeken Pesic’in sakatlık yüzünden ilk 11’de başlamadığı, oyun aklını temsil eden Biglia ve defansın sigortası Zukanovic’in de kart cezaları yüzünden oynamadığı maçta, ibre doğal olarak geçtiğimiz birkaç haftada fizik, ruh ve moral sağlığına kavuşmuş Beşiktaş’a evriliyordu.

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TAKDiRE ŞAYAN ÇIKIŞ

Sezonun geride kalan haftalarında 5. haftadaki Antalyaspor maçı hariç, deplasmanlarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, Önder Karaveli’nin göreve gelmesiyle hem genç oyuncular hem tecrübeli ayaklardaki pozitif değişim sonrası, henüz tam olarak tatmin etmeyen bir oyun ve tek golle gelen galibiyetlerle de olsa son bir ayda takdire şayan bir çıkış yakaladılar.

DEPLASMANDA 2. GALiBiYET

Kale önündeki bitiricilik noktasında mâkus talihlerini takım olarak hâlâ tam olarak kıramasalar da en azından Batshuayi, Rize ve Gaziantep maçları sonrasında bu maçta da penaltı atışını gole çevirerek kendi rekorunu kırdı ve 2017’den bu yana ilk kez 3 maç peş peşe fileleri havalandırdı. Maçın son çeyreğinde, son çare olarak ligin en golcü ismi Pesic’i oyuna alan Karagümrük, maçın son 10 dakikasında ilk 80 dakika boyunca bulamadığı fırsatları peş peşe yakaladı ve skoru eşitlemeye çok yaklaştıysa da ilk golü yediği maçları kazanamama geleneğini sürdürdü. Beşiktaş ise ligde 8 maç sonra deplasmanda galip gelerek bu sezon ikinci deplasman galibiyetine ulaşmış oldu.

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