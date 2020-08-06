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Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Son dakika | Valtteri Bottas, 2021'de de Mercedes'te olacak!

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Son dakika | Valtteri Bottas, 2021'de de Mercedes'te olacak!
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Formula 1'de son 6 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes, Fin sürücüsü Valtteri Bottas'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Takımdan yapılan açıklamada, 2017'den bu yana kadrolarında yer alan Bottas'ın 2021 sezonu sonuna kadar aralarında olacağı ifade edildi.

30 yaşındaki Bottas, elde ettiği 8 birincilik ve 12 "pole pozisyonu"nun yanı sıra kariyerindeki 48 podyumun 39'una da Mercedes takımında çıktı.

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