Son Dakika: Valentina Rosier'den flaş açıklama! Galatasaray iddiasına Beşiktaşlı yanıt...

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Valentine Rosier için Galatasaray devreye girmiş ve Sporting'e teklif yaptığı iddia edilmişti.

Fransız futbolcu, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galatasaray'ın devreye girdiğine yönelik bir bilginin olduğu paylaşımı alıntılayan Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadesini yazdı ve iddialara yanıt verdi.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Sezonun sona ermesinden bu yanan Valentin Rosier ve Beşiktaş cephesinde yaşanan gelişmeler bu şekildeyken Galatasaray cephesinden yeni bir hamle geldiği öne sürülmüştü.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın 12 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Valentine Rosier için yaptığı teklifi yükselttiğini öne sürmüştü. Habere göre sarı kırmızılı ekip; 5 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro bonus, ve sonraki satıştan %20 paydan oluşan bir teklif sunmuştu.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMA GİDERSEM İHANET ETMİŞ SAYILIRIM"

Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair konuşmuştu. Ülkesinin basınından SoFoot'a özel bir röportaj veren Fransız sağ bek, isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile..." ifadelerini kullanmıştı.

"MENAJERİM BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"

Menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve teklifleri görmek istediğini söyleyen Valentin Rosier, hayalinin ise Premier Lig olduğunu açıkladı. Fransız oyuncu, "Her zaman ifade ettiğim gibi hayalim Premier Lig'de oynamak. Bence orası dünyadaki en iyi lig. Menajerim bir süredir Beşiktaş ile görüşüyor. Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalimden önce karar vermek istemedim. Hala teklifleri bekliyorum." dedi.

Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim." demişti.