Son dakika: Valencia'da Corona Virüsü depremi! 5 isim...
İspanya La Liga ekibi Valencia, A takım ve teknik ekipten toplam 5 ismin Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor Arena Dış Haber | Kulüpten yapılan açıklamada testleri pozitif çıkanların evlerinde karantina prosedürlerine tabi tutulduğu belirtildi. Geri kalan herkesin de sağlık kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.
Valencia, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile deplasmanda karşılaşmıştı.
GARAY HASTALIĞINI AÇIKLADI
Valencia'nın Arjantinli stoperi Ezequiel Garay, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sakatlığı bulunan Garay, Atalanta deplasmanına götürülmemişti.
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