Son Dakika | VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi!

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!