Son Dakika: VakıfBank'ın yıldızları Cansu Özbay, Melis Gürkaynak ve Gabi'den özel açıklamalar! "Isabelle Haak bambaşka, Egonu kendini kanıtlamış bir oyuncu..."

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Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Volley Conegliano’yu 3-1 devirerek CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan temsilcimizin elde ettiği başarının mimalarından Cansu Özbay, Melis Gürkaynak ve Gabi, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

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CANSU ÖZBAY

Sezonu 5 kupa ile tamamlayarak harika bir sezona imza attınız, nasıl hissediyorsun?

Mutlu ve gururlu hissediyorum çünkü kazandığımız şeyler çok ama çok büyük şeyler. Şu an belki başardığımız işin farkında değiliz ama üzerinden zaman geçince daha iyi farkına varacağız. Unutulmaz bir sezon oldu.

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Bu sezon seviyenizi çok daha fazla yukarı çektiniz, bu durumun bir sonu olacak mı?

Bunun bir sonu olamaz. (Gülerek) Vakıfbank olarak her zaman daha ilerisini ve fazlasını düşünüyoruz. En büyük hedefimiz başarılarımızı devamlı kılabilmek.

Gabi’nin Şampiyonlar Ligi finalindeki katkısı çok önemliydi, Gabi eşittir (=) kupa denirse abartı olur mu?

Gabi eşittir (=) Şampiyonlar Ligi Kupası fazla abartı değil ama tabii ki takım olarak başardık!

Kaptanın Melis Gürkaynak veda konuşması yaparken gözlerin doldu, o an neler düşündün?

Melis’in yeri bende çok ayrı. Vakıfbank'a geldiğimde bana en çok yardımcı olan ablalarımdan biriydi. Onu çok seviyorum, gerçekten çok değerli ve inanılmaz bir insan. Onunla oynama şansı bulduğum için çok değerli hissediyorum o yüzden bugün çok ağladım.

Isabelle Haak yakın arkadaşın ve takımdan ayrılacak, nasıl karşılıyorsun?

Profesyonel bir iş yaptığımız için takımdan ayrılanlar ve gelen olabiliyor. Bella'nın yeri bende bambaşka. Saha içi ve saha dışında ayrı bağımın olduğu bir arkadaşım...

MELİS GÜRKAYNAK

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Basın toplantısındaki veda konuşman sırasında takım arkadaşlarının çoğunun gözleri doldu, bu sevgiyi ve ayrılığını nasıl yorumluyorsun?



Vakıfbank benim için çok önemli. "burası bizim ailemiz" gibi cümleler her takımda söylenebiliyor ama burası gerçekten bize aile oldu. Personelinden başkanımıza kadar herkese teşekkür etmek istiyorum. Aslında gözler doluyor şu an ama üzüntüden değil mutluluktan. Hayatımda gurur duyabileceğim en önemli şey bu takımın parçası olmaktır. Takım arkadaşlarım sezon boyunca yardımcı oldular hatta Zehra bana hep takılıyordu, "ayrılırken ağlatacağım seni" diye... Veda ederken onların da ağladığını duydum o yüzden fazla duygulandım.

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Takım kaptanlığı senden sonra kimin olabilir?

Kimin kaptan olacağı ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Vakıfbank en doğru kararı verip kaptanını belirleyecektir.

Vakıfbank'ın yeni transferi Paola Egonu için neler söylersin?

Egonu kendisini kanıtlamış bir oyuncu, fiziksel kuvveti çok üst seviyede. Ne kadar atletik olduğunu ve ne kadar yükseğe çıkabildiğini bir kez daha gördük, daha dün karşılıklı oynadık.(gülerek) Onu Türkiye'de izlemek çok keyifli olacak.

GABI



Finaldeki performansın harikaydı, şampiyonluk duygunu nasıl anlatırsın?



Teşekkür ederim, evet gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bizim için fiziksel ve psikolojik olarak kolay bir sezon değildi. Ancak hepimizin konuştuğu büyük bir hayalimiz vardı. Takımımız için tabii ki bunu yapmamız lazımdı, taraftarlarımızın her birinin desteği bizi finalde başarmak için daha fazla baskıladı ve itti. Çok mutluyuz, bu büyük bir başarı ve kolay değildi. Aile gibi oynadık ve kazandık.

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