Son Dakika: Vakıfbank, Kupa Voley'de şampiyon! Fenerbahçe final setinde yıkıldı

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Ankara'daki finalde Fenerbahçe Opet'i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15'lik setlerle 3-2 mağlup eden Vakıfbank, Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci, toplamda sekizinci şampiyonluğuna ulaştı.

44 SAYIYLA OYNADI

Isabelle Haak, mücadeleyi 44 sayıyla tamamladı. Final setinde ise 17 sayının 15'ini kaydetti.

'GURUR DUYUYORUM'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Aradaki farkı detaylar belirledi. Ankara'daki seyirciye teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.



