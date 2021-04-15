Son Dakika: Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı iptal edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, VakıfBank - Fenerbahçe Opet arasındaki play-off final serisi üçüncü karşılaşmasının, sarı lacivertli takımda görülen pozitif COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.



Resmi açıklama şöyle;



"2020-2021 Voleybol Sezonu Misli.com Sultanlar Ligi’nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşması, Fenerbahçe Opet takımında sporcu ve teknik kadroda görülen pozitif COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Federasyonumuzca daha önce açıklanan play-off statüsü gereği, müsabakalarda COVID-19 pozitif vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacağı, müsabakaya çıkmayan takımın (3-0 Hükmen) mağlup sayılacağı kulüplerimize bildirilmiştir.

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak lig takvimimizi Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan programa göre yapmaktayız. FIVB tarafından yapılan resmî açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan 2021 tarihinde son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla Uluslararası Voleybol Federasyonu yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimizin, en son 25 Nisan 2021’de kural gereği son bulması gerekmektedir.

FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs 2021 tarihinde oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını 1 Mayıs 2021 tarihinde A. Carraro Imoco Conegliano’ya karşı oynayacaktır.

Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs 2021 tarihinde İtalya’da başlayacak Voleybol Milletler Ligi’ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs 2021 tarihinde Beyaz Rusya’da başlayacak Avrupa Altın Ligi’ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara’da, 22-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da kamp yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Türkiye Voleybol Federasyonu"