Son Dakika: VakıfBank dev transferi resmen açıkladı! Final sonrası Paola Egonu ve Isabelle Haak...

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Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Volley Conegliano’yu 3-1 devirerek CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

VakıfBank böylece tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile “Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.

VakıfBank bu sezon sırasıyla Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluk yaşamıştı.

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İNANILMAZ BAŞARI: 35 YILDA 36 KUPA

Türk sporunun lokomotif branşı kadın voleybolunun en başarılı kulübü olan VakıfBank Spor Kulübü, 35 yılda 36 kupa kazandı.

- VakıfBank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası), 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla ''Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı'' konumunda yer alıyor.

- VakıfBank, 2011 yılında CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ''İlk Türk Takımı'' oldu.

- VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak kazandı.

- Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 12 yılda 11 kez kürsüde yer aldı.

EN ÇOK DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM

- VakıfBank, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon olarak, 'Kupayı en çok kazanan takım' konumunda yer alıyor.

- Ayrıca VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 'En çok madalya kazanan takım' olarak zirvede yer alıyor.

EGONU VE HAAK'IN TAKIMLARI DEĞİŞİYOR

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde son şampiyon İtalyan Imoco Volley'i 3-1 yenip tarihinde beşinci kez kupayı müzesine götüren VakıfBank, sezonu Egonu transferiyle kapatıyor.

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Karşılaşma sonrasında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: "Egonu artık bizim oyuncumuz." dedi. Üstünsalih, "Egonu artık bizim oyuncumuz. Biz daha öncesinde protokolümüzü yapmıştık. Takımımıza katmıştık. Bundan sonra bizim oyuncumuz olacak. Gidenleri de artık görürsünüz. Değişiklikler olabilir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Paola Egonu, yeni sezonda VakıfBank forması giyecek! ✍️



🗣️ VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: "Egonu artık bizim oyuncumuz." pic.twitter.com/s5NleUTQOZ — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 22, 2022

"BİR KARAR VERİRKEN PARA DİKKATE ALACAĞIM SON ŞEYLERDENDİR"

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Paola Egonu, ismi Türk kulüpleriyle anıldığı dönemde Corriere Della Sera'ya bir röportaj vermişti. 23 yaşındaki pasör çaprazı, Imoco Volley formasıyla oynayacağı son maç öncesi Türkiye'den daha önce transfer teklifleri aldığını itiraf etmiş ve tekliflerin maddi boyutuna ilişkin çarpıcı bir cevap vermişti.

"En az 2 Türk kulübünden sana milyonluk teklifler geldi. Para senin için ne kadar önemli" sorusuna Paola Egonu, "Biraz. Büyük rakamlar reddettim; bir karar verirken para dikkate alacağım son şeylerdendir. Değişimle bağlantılı konfor alanımdan çıkarak gelişmeyle daha çok ilgiliyim" yanıtını vermişti.

LİG ŞAMPİYONLUĞU SONRASI VEDA ETMİŞTİ

VakıfBank'ın transfer için anlaşma sağladığı Paola Egonu, geçtiğimiz hafta İtalya Ligi'nde takımının kazandığı şampiyonluğun ardından Imoco Volley'e veda etmişti.

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İtalya Ligi'nde sezonunun MVP'si ödülünün sahibi olan pasör çaprazı, "Bu sadece bir veda. Yeni bir deneyim olacak. Onu yaşamak ve daha da gelişebilmek istiyorum. Öğrenmeyi asla bırakmazsın. Daha hiçbir şey bitmedi. Son maça kadar ağlamayacağıma dair kendime söz verdim." demişti.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ

Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet sezon başında Egonu’yu Transfer etmek için büyük gayret göstermiş ancak 1 milyon Euro’luk bonservis ücretine takılmıştı.

Fenerbahçe, Paola Egonu ile yakından ilgilenmiş fakat mali sebepler yüzünden transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Egonu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı." ifadelerini kullanmıştı.

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SMAÇ YÜKSEKLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

23 yaşındaki 1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 3.44 metre smaç yüksekliğine ulaşabiliyor.

2021'de Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası yaşayan Nijerya asıllı İtalyan oyuncu, yarıştığı her turnuvada da en değerli oyuncu olma başarısını göstermişti.

EGONU GELİYOR, HAAK GİDİYOR

Isabelle Haak, 5 kupalı sezonun ardından 2019 yılından bu yana forma giydiği VakıfBank'a veda ediyor. 22 yaşındaki İsveçli yıldız gelecek sezon Imoco Volley Conegliano'da forma giyecek.

VAKIFBANK'TA TUĞBA'DAN ASYA SİNYALİ

VakıfBank'ın tecrübeli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. Gelecek yıl Asya Kıtası'nda forma giyeceği şeklinde gelen soru üzerine Şenoğlu, "Önümüzdeki yıl Asya'ya gideceğim. Ama buraya gelmek istiyorum tabii ki" dedi.

EGONU'NUN FİLM HAYAT HİKAYESİ...

18 Aralık 1998'de İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Padova'nın Cittadella şehrinde dünyaya geldi Paola Egonu. Göçmen bir Nijeryalı ailenin kızı olan Egonu, erken yaşta voleybol kariyerine başlamasının ve genç yaşına rağmen başardıklarının perde arkasında ailesinden aldığı cesaret yattığını anlatıyor.

Egonu'nun ailesi Nijerya'dan İtalya'ya gelmeden önce babası Ambrose, Lagos'ta kamyon şoförüydü. Annesi ise hemşireydi. Ailesinin İtalya'ya göç etmesinin hayatındaki kırılma noktası olduğunu anlatan başarılı sporcu, "Verdikleri bu karar hayatta kalma üzerineydi. Sahip oldukları cesareti bu kararlarına bakarak görebiliyorum. Buraya geldikten sonra elde ettikleriyle de yetinmediler. Şu an Manchester'dalar ve hala çalışıyorlar." ifadelerini kullanıyor.

Ailesinin aldığı bu cesur karar, Egonu'nun kendi yolunu çizmesinde ona hem yol gösteriyor hem de cesaret veriyor. Ailesi çalışmak için Manchester'a taşınırken o henüz 14 yaşında evden ayrı kalmayı göze alarak Milan'da voleybol macerasına atılıyor...

VOLEYBOLA BABASININ TEŞVİKİYLE BAŞLIYOR

Okulda dersleri çok iyi olan Egonu, kendisini tabiri caizse 'inek' olarak tanımlıyor. Dersleriyle arası çok iyi olan Egonu, ufak yaşlarda herhangi bir spora çok fazla ilgi duymuyor. Derslerinden arta kalan zamanında televizyon başında vakit öldürüyor. O dönem babasının 'kendine bir hobi edinmelisin' telkiniyle voleybolla tanışıyor.

Voleybol kariyerine doğduğu kentin takımında başlıyor. 14 yaşına geldiğinde babasının İtalyan pasaportu çıkarmasıyla birlikte İtalyan vatandaşlığı alıyor. İtalyan vatandaşlığı aldıktan sonra voleybol kariyerindeki hızlı yükseliş iyice ivmeleniyor. Alt yaş kategorilerinde oynadığı takımları şampiyonluğa taşıyan Egonu, henüz 15 yaşında gelmeden Milli Takım kapısından içeri girmeyi başarıyor.

Milli takım hikayesi, 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'nda geçit töreninde İtalyan bayrağını taşımasına kadar uzanıyor...

MUHASEBE MEZUNU, EN BÜYÜK HAYALİ AVUKAT OLMAK

Voleyboldaki yeteneğiyle büyülerken bir yandan akademik kariyerine de devam ediyor. Muhasebe mezunu olan Egonu'nun en büyük hayali aslında avukat olmak. Dünyadaki eşitsizliği en aza indirgemek için kendi payına düşen görevi yapmak istediğini söyleyen idealist voleybolcu, ilerleyen yıllarda hukuk diploması almayı arzuluyor.

Kendisini Afro-İtalyan olarak tanımlayan Egonu, Nijerya ile bağlantısını koparmış değil. 13 kişilik ufak sayılmayacak bir ailesi olan yetenekli isim, her iki yılda bir Noel için Nijerya'ya giderek yakın akrabalarıyla buluşuyor. Angela ve Andrea isminde iki erkek kardeşi olan Egonu'nun kuzeni Terry Enweonwu da kendisi gibi bir voleybolcu...

YEMEK YAPMAYI ÇOK SEVİYOR, DÖVMEYE KARŞI, ANİMASYON SESLENDİRMESİ YAPMIŞ

Yılda yaklaşık 400 bin avro kazanan Paola Egonu'nun hayatı, çok sevmesine rağmen voleyboldan ibaret değil. Hobi olarak mutfakla ilgilenen Egonu, ekstrem sporlara da çok ilgi duyduğunu söylüyor ancak spor konusunda mükemmelliyetçi olduğu için bu tarz heyecanlı sporlara cesareti olmadığını itiraf ediyor. Karamsar ve aksi biri olduğunun da altını çiziyor...

Dövme yaptırmaya karşı... Vücudunda hiçbir dövme bulunmuyor çünkü inancı gereği vücudunu bir tapınak olarak görüyor ve hayatının sonuna kadar ilk günkü gibi saf kalmasını istiyor.

ANİMASYON SESLENDİRDİ

Paola Egonu hakkında az bilinen bir başka detay ise Disney Pixar yapımı Soul isimli animasyonda Sognaluna karakterini seslendirmiş olması...