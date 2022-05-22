Son Dakika: VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Imoco Volley'i 4 sette devirdik

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Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Volley Conegliano’yu 3-1 devirerek CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.



VakıfBank böylece tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile “Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.



VakıfBank bu sezon sırasıyla Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluk yaşamıştı.

1. Setten detaylar

Temsilcimiz Vakıfbank oyunun ilk bölümüne çok hızlı başladı. Imoco, Egonu'nun sayılarıyla mücadeleye denge getirdi. İtalyanlar, üst üste blok sayılarıyla skor avantajını ele geçirirken Bartsch-Hackley'in servis sayıları Vakıfbank'ı ayakta tuttu. Son bölümde Isabelle Haak ve Gabi'nin ekstra çabasıyla Tuğba Şenoğlu'nun etkili servisleri seti Vakıfbank'a getirdi.

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2. Setten detaylar

İkinci sete moralli başlayan temsilcimiz Zehra Güneş'in bloktaki etkin performansı, Gabi ve Haak'ın yüksek yüzdeli oyunuyla farkı açtı ve 6-11 üstünlük yakaladı. Egonu bu bölümün ardından yine kazandırdığı üst üste sayılarla takımını ayakta tuttu. Ancak Isabella Haak son bölümde kalitesini sahaya yansıtarak ikinci seti temsilcimizin kazanmasını sağladı.

3. Setten detaylar

VakıfBank, uzun süre seti önde geçirmesine karşın son bölümde yapılan basit hatalar ve Egonu'nun güçlü oyunucuyla set kaybedildi.

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4. Setten detaylar

Imoco, Plummer'ın servis turunda aldığı sayılarla farkı açarken VakıfBank Zehra ve Cansu'nun etkili oyunuyla skoru dengeledi. Son bölümde daha az hata yapan temsilcimiz, seti kazandı.

35 YILDA 36 KUPA

Türk sporunun lokomotif branşı kadın voleybolunun en başarılı kulübü olan VakıfBank Spor Kulübü, 35 yılda 36 kupa kazandı.

- VakıfBank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası), 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla ''Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı'' konumunda yer alıyor.

- VakıfBank, 2011 yılında CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ''İlk Türk Takımı'' oldu.

- VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak kazandı.

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- Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 12 yılda 11 kez kürsüde yer aldı.

'En çok Dünya Şampiyonu olan takım'

- VakıfBank, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon olarak, 'Kupayı en çok kazanan takım' konumunda yer alıyor.

- Ayrıca VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 'En çok madalya kazanan takım' olarak zirvede yer alıyor.

'HEPSİYLE AYRI GURUR DUYORUM'



VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada “Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin, bu sezon bize yaşattıklarını tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Bir voleybol takımının kazanabileceği tüm kupaları kazanan bu mükemmel ekip, övgülerin en büyüğünü hak ediyor. Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu 5. kez ülkemize getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. VakıfBank’ı bir kez daha Türkiye’nin, Avrupa’nın ve dünyanın en büyüğü yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.



Sürdürülebilir başarının önemine değinen Üstünsalih, “Bankacılıkta olduğu gibi voleybolda da önceliğimiz sürdürülebilir başarı. Sezona 5 kulvarda 5 kupa hedefiyle çıkmıştık. Mücadele ettiğimiz 5 turnuvanın 5’ini de kazanmak elbette kolay olmadı. Zor günler de yaşadık, düşüşlerimiz de oldu. Ancak mücadeleden vazgeçmeyenlerin neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Türkiye’ye armağan ettiklerini kaydederken “Bizi ekran başından destekleyenlere, bizim için dua edenlere ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonluğu tüm halkımıza, özellikle de geleceğin şampiyonu genç kızlarımıza armağan ediyoruz” şeklinde konuştu

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