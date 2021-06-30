Son Dakika: Uruguay 86-95 Türkiye (Maç Özeti)

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu maçında Uruguay ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Victoria kentinde oynanan mücadelede parkeden galibiyetle ayrılan taraf, 95-86'lık skorla 12 Dev Adam oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Ay-Yıldızlı ekibimiz oldu. Yüksek yüzdeli isabetli hücumlarla ilk çeyreği 27-22 önde geçerken, devreyi de 43-37 üstünlükle noktaladı.

Üçüncü çeyrekte hücum ritmi düşen 12 Dev Adam, rakibinin dönüşüne engel olamadı. Çeyrek sonunda öne geçmeyi başaran Uruguay son 10 dakikaya 2 sayı üstünlükle geçti: 63-61.

Son periyotta sahneye çıkan Cedi Osman, bitime 4 dakika kala takımını yeniden öne geçirdi. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başaran 12 Dev Adam parkeden 95-86 galip ayrıldı.

🇹🇷 Cedi Osman, Uruguay karşısında son çeyrekteki oyunuyla galibiyeti getirdi.



🔥 27 Sayı

🔥 9 Ribaunt

🔥 4 Asist

🔥 2 Top Çalmapic.twitter.com/xBFraTBgsh — Spor Arena (@sporarena) June 30, 2021

CEDİ OSMAN BÖYLE İSTEDİ

Uruguay karşısında 30 dakika süre alan Cedi Osman, özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla 27 sayı üretti. 6/8 iki Sayı, 3/7 üç sayı ve 6/10 serbest atış isabetiyle oynayan Cedi Osman, müsabakayı 4 asist ve 2 top çalmayla noktaladı.

Milli takımda Cedi Osman'ın yanı sıra Alperen Şengün 15, Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla oynadı. Uruguay'da ise Jayson Granger 25 sayı, 10 asist, 5 ribaund, Mathias Calfani 16, Esteban Batista 12 sayı üretti.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

12 Dev Adam, grubun ikinci ve son maçında Çekya ile 1 Temmuz Perşembe TSİ 05.35'te karşılaşacak.

EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.