Son dakika | Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, kendi adını taşıyan vakfının düzenlediği Adria Tour Tenis Turnuvası için Belgrad'da ve Zadar'da maçlar açıkmış ve çeşitli organizasyonlara katılmıştı.

Organizasyonlara katılan tenisçilerden Bulgar Grigor Dimitrov, 2 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından tenisçi Borna Coric ve Djokovic'in antrenörünün de testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif çıktığını, eşi Jelena Djokovic'in de test sonucunun pozitif geldiğini duyurdu. Djokovic çiftinin oğullarının testinin ise negatif olduğu açıklandı.

Novak Djokovic'in test sonucunu duyurduğu açıklaması ise şu şekilde:

Zadar'dan Belgrad'a döndüğüm anda test yaptırdım. Benim ve eşimin testi pozitif çıktı, çocuklarımızınki ise negatif. Geçtiğimiz ay düzenlenen organizasyondaki her şeyi güzel duygularla yaptık. Turnuvamızın mesajı birleşmek ve birlik mesajını dünyaya vermekti. Tenis yönetimi, oyunculara bulundukları bölgelerde küçük turnuvalarla yarışmacı olmak için gereken duruma gelebilecekleri konusunda izinler verdi. Turnuvayı düzenlediğimizde virüs etkisini yitiriyordu. Maalesef virüs hala aramızda. Birlikte yaşamayı yeni öğrendiğimiz bir şey bu. Umarım zamanla her şey kolaylaşır ve alıştığımız şekilde yaşamaya devam ederiz. Virüsten etkilenen herkes için çok üzgünüm. Önümüzdeki 14 gün boyunca izolasyonda kalacağım ve 5 gün içinde yeniden test yaptıracağım."

ORGANİZASYONDA SOSYAL MESAFE KURALLARI TANINMADI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ve Hırvatistan şehri Zadar'da düzenlenen Adria Tour organizasyonlarında binlerce taraftar salonları doldurdu. Tenis maçlarının yanı sıra Djokovic ve beraberindeki ünlü tenisçiler futbol ve basketbol maçları yaptı. Bu etkinlikleri de binlerce kişi izledi.

"AŞIYA KARŞIYIM"

Novak Djokovic, koronavirüs salgınının etkili bir şekilde dünyayı sardığı günlerde yaptığı açıklamada aşıya karşı olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

"Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. Fakat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum..."





