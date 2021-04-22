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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza attı!

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Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza attı!

Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zlatan Ibrahimovic, yeni kontrat konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Serie A ekibi, İsveçli golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da kaldı.

Milan, 39 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic, Serie A ekibinde bonuslarla birlikte yıllık 6.5 milyon euro kazanacak.

Bu sezon Serie A'da 17 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 15 kez rakip fileleri sarstı.

Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic, Milana imza attı

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Serie A ekibinde bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Hakan Çalnhaoğlu ise henüz Milan yönetimi ile anlaşma sağlayamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncunun yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor.

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