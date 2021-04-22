Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza attı!

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da kaldı.

Milan, 39 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic, Serie A ekibinde bonuslarla birlikte yıllık 6.5 milyon euro kazanacak.

Bu sezon Serie A'da 17 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 15 kez rakip fileleri sarstı.

HAKAN ÇALHANOĞLU BEKLENİYOR

Serie A ekibinde bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Hakan Çalnhaoğlu ise henüz Milan yönetimi ile anlaşma sağlayamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncunun yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor.