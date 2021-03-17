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Spor Arena
Haber Giriş: 17.03.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Antalyaspor-Beşiktaş! Alanyaspor 2 golle yıkıldı

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Antalyaspor-Beşiktaş! Alanyaspor 2 golle yıkıldı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Galibiyeti getiren golleri Podolski ve Hakan Özmert kaydetti.

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  • Antalyaspor-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Antalyaspor mücadeleyi 2-0 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Akdeniz ekibi, 18. dakikada Podolski ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise sahneye Hakan Özmert çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

36. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Tayfur, Davidson, Mustafa.

 

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupasında finalin adı belli oldu: Antalyaspor-Beşiktaş Alanyaspor 2 golle yıkıldı

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