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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi resmen sona erdi!
Yeni Malatyaspor Kulübü ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte Yeni Malatyaspor'un açıklaması;
Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz.