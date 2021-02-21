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GeriFutbol Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi resmen sona erdi!
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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi resmen sona erdi!

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi resmen sona erdi!
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Yeni Malatyaspor Kulübü ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Yeni Malatyaspor'un açıklaması;

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz.

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