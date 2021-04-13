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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı'nın çekilen MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı'nın çekilen MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca başarılı oyuncunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

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